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    Сборная Казахстана взяла бронзу на Кубке мира по артистическому плаванию в Канаде

    Казахстанские спортсмены Наргиза Болатова и Виктор Друзин завоевали бронзовую медаль в суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто (Канада), передает агентство Kazinform. 

    Сборная Казахстана взяла бронзу на Кубке мира по артистическому плаванию в Канаде
    Фото: дирекция развития спорта

    Представители сборной Казахстана по артистическому плаванию Наргиза Болатова и Виктор Друзин стали бронзовыми призерами суперфинала Кубка мира, который прошел в Торонто.

    Казахстанский дуэт занял третье место в соревнованиях смешанных дуэтов в произвольной программе, набрав 243.8800 балла. Победу одержали представители Великобритании Изабэль Торп и Ранджуо Томблин (264.3033), вторыми стали спортсмены из Чили Теодоро Гарриодо и Николас Кампос (244.7409).

    Ранее Виктор Друзин уже выигрывал серебро и бронзу в сольных дисциплинах артистического плавания.

    Спорт Плавание Бронза спортсмены Казахстана Казахстан Канада НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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