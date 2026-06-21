Сборная Казахстана взяла бронзу на Кубке мира по артистическому плаванию в Канаде

Казахстанские спортсмены Наргиза Болатова и Виктор Друзин завоевали бронзовую медаль в суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто (Канада), передает агентство Kazinform.

Представители сборной Казахстана по артистическому плаванию Наргиза Болатова и Виктор Друзин стали бронзовыми призерами суперфинала Кубка мира, который прошел в Торонто.

Казахстанский дуэт занял третье место в соревнованиях смешанных дуэтов в произвольной программе, набрав 243.8800 балла. Победу одержали представители Великобритании Изабэль Торп и Ранджуо Томблин (264.3033), вторыми стали спортсмены из Чили Теодоро Гарриодо и Николас Кампос (244.7409).

Ранее Виктор Друзин уже выигрывал серебро и бронзу в сольных дисциплинах артистического плавания.