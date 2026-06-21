Казахстанский спортсмен выиграл серебро в артистическом плавании в Канаде

Казахстанский спортсмен Виктор Друзин завоевал серебряную медаль в произвольной программе суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто (Канада), передает агентство Kazinform.

В произвольной программе он продемонстрировал уверенное исполнение и получил 248.5525 балла, что принесло ему серебряную медаль.

Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин, набравший 255.9600 балла. Третье место занял итальянец Филиппо Пелати с результатом 246.2639.

Ранее сообщалось, Виктор Друзин принес Казахстану медаль в финале Кубка мира по артистическому плаванию.