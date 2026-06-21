KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанский спортсмен выиграл серебро в артистическом плавании в Канаде

    Казахстанский спортсмен Виктор Друзин завоевал серебряную медаль в произвольной программе суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто (Канада), передает агентство Kazinform. 

    Казахстанский спортсмен выиграл серебро в артистическом плавании в Канаде
    Фото: НОК РК

    В произвольной программе он продемонстрировал уверенное исполнение и получил 248.5525 балла, что принесло ему серебряную медаль.

    Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин, набравший 255.9600 балла. Третье место занял итальянец Филиппо Пелати с результатом 246.2639.

    Ранее сообщалось, Виктор Друзин принес Казахстану медаль в финале Кубка мира по артистическому плаванию.

    Спорт Плавание Канада Сборная Казахстана Серебро НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор