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    Сборная Казахстана выиграла стартовый матч по волейболу в Пакистане

    Сборная Казахстана по волейболу одержала первую победу на чемпионате Центральной Азии в Исламабаде (Пакистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Сборная Казахстана выиграла стартовый матч по волейболу в Пакистане
    Фото: НОК РК

    Мужская сборная Казахстана по волейболу в стартовой встрече турнира встретились с командой Непала. Матч получился напряженным и завершился победой нашей сборной со счетом 3:2 — 25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9.

    Следующим соперником Казахстана станет команда Узбекистана. Игра состоится 23 июля. В дальнейшем на групповом этапе турнира сборная также встретится с командами Шри-Ланки, Пакистана и Бангладеш.

    Ранее сообщалось, что МОК признал опыт НОК Казахстана одной из лучших мировых практик. Также Мусаев принес Казахстану золото чемпионата мира в Эстонии по стрельбе.

    Спорт спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Пакистан Победа НОК Центральная Азия
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор