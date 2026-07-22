Сборная Казахстана выиграла стартовый матч по волейболу в Пакистане

Сборная Казахстана по волейболу одержала первую победу на чемпионате Центральной Азии в Исламабаде (Пакистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Мужская сборная Казахстана по волейболу в стартовой встрече турнира встретились с командой Непала. Матч получился напряженным и завершился победой нашей сборной со счетом 3:2 — 25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9.

Следующим соперником Казахстана станет команда Узбекистана. Игра состоится 23 июля. В дальнейшем на групповом этапе турнира сборная также встретится с командами Шри-Ланки, Пакистана и Бангладеш.

Ранее сообщалось, что МОК признал опыт НОК Казахстана одной из лучших мировых практик. Также Мусаев принес Казахстану золото чемпионата мира в Эстонии по стрельбе.