Сборная Казахстана по боксу прибыла в США перед Азиадой-2026

Национальная сборная Казахстана по боксу прибыла в Лос-Анджелес (Калифорния, США), где проведет очередной учебно-тренировочный сбор перед Азиатскими играми-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Боксер Санжар Ташкенбай опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографии из аэропорта Лос-Анджелеса, а также кадр из самолета вместе с партнерами по национальной команде — братьями Айбеком и Нурбеком Оралбай.

Фото: sports.kz

На другом снимке спортсмены уже находятся в терминале Международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX) после прилета в Соединенные Штаты.

Фото: sports.kz

Ранее в Лос-Анджелес уже прилетела женская сборная Казахстана под руководством главного тренера Елдоса Сайдалина. Команды разместятся в кампусе UCLA и будут тренироваться в Калифорнии в течение месяца.

Боксерский турнир в рамках XX летних Азиатских игр пройдет в японской Нагое и префектуре Аити в период с 19 сентября по 4 октября и станет главным стартом 2026 года для сборной Казахстана по боксу. Последним этапом подготовки к Азиаде-2026 станет УТС непосредственно в Японии.

Ранее сборная Казахстана по боксу завершила второй этап Кубка мира в китайском Гуйяне с пятью золотыми и тремя бронзовыми медалями.