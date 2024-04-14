Сборная Казахстана по сурдо дзюдо завоевала 13 медалей на чемпионате мира

На проходящем в Туркестане мировом первенстве по сурдо дзюдо завершились индивидуальные соревнования, по итогам которых отечественная дружина сумела принести в копилку сборной Казахстана 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, что позволило хозяевам соревнований занять 2-е место в общекомандном медальном зачете, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как мы уже ранее сообщали, в первый день ЧМ наши соотечественники завоевали 6 наград - 2 золота, 3 серебра и 1 бронза.

Во второй соревновательный день на высшую ступень пьедестала почета поднялся Токтарбек Айдарбек. Казахстанскому спортсмену не оказалось равных в весовой категории до 100 кг. В решающем сражении Токтарбек иппоном выиграл дзюдоиста из Южной Кореи Юнгму Янга. Ранее был повержен сильный японец Томоко Такахаши.

3 серебряные медали на счету Айдоса Тугельбаева (90 кг), Анны Краморовой (78 кг) и Екатерины Чебышевой (+78 кг).

Бронзовыми медалями отличились Анастасия Тимошенко (70 кг), Еркебулан Канафин (81 кг) и Сабыржан Хапизов (+100 кг).

В заключительный день чемпионата мира дзюдоисты померятся силами в командном первенстве. Отметим, что в Туркестан в эти дни съехались свыше 300 спортсменов из 24 стран.