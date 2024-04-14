Казахстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате мира по сурдо дзюдо

Успешно выступили в стартовый день проходящего в Туркестане чемпионата мира по сурдо дзюдо казахстанские мастера татами. В копилке наших соотечественников две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали, передает корреспондент агентства Kazinform.

В весовой категории до 66 кг не было равных Алтынбеку Какитаеву, а в весе до 73 кг лучшим дзюдоистом планеты стал Шадияр Куандык.

Дина Иржанова (57 кг), Ерсин Болатов (60 кг), Нурмухаммед Алдибек (66 кг) по итогам мирового первенства завоевали серебряные награды, Ферида Караоглы (52 кг) поднялась на бронзовый пьедестал почета.

Отметим, что на чемпионате мира по сурдо дзюдо участвуют спортсмены с нарушениями слуха.