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    20:52, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате мира по сурдо дзюдо

    Казахстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате мира по сурдо дзюдо
    Фото: sports.kz

    Успешно выступили в стартовый день проходящего в Туркестане чемпионата мира по сурдо дзюдо казахстанские мастера татами. В копилке наших соотечественников две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В весовой категории до 66 кг не было равных Алтынбеку Какитаеву, а в весе до 73 кг лучшим дзюдоистом планеты стал Шадияр Куандык.

    Дина Иржанова (57 кг), Ерсин Болатов (60 кг), Нурмухаммед Алдибек (66 кг) по итогам мирового первенства завоевали серебряные награды, Ферида Караоглы (52 кг) поднялась на бронзовый пьедестал почета.

    Отметим, что на чемпионате мира по сурдо дзюдо участвуют спортсмены с нарушениями слуха.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Победа Чемпионат мира
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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