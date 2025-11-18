Сборная Казахстана по сурдо дзюдо стала сильнейшей в мире

На стадии четверть финала мужская сборная Казахстана встретилась с хозяевами татами, командой Японии, и одержала уверенную победу со счётом 2:0, продемонстрировав тактически выверенную и жёсткую борьбу. Женская команда в ¼ финала соперничала со сборной Алжира и, выиграв со счётом 2:1, также обеспечила себе выход в следующую стадию.

Полуфинальные поединки стали логичным продолжением победной серии. Мужская сборная в полуфинале встретилась с командой Ирана и снова оформила победу 2:0, не позволив соперникам перехватить инициативу. Женская команда в полуфинальной встрече со сборной Кореи также одержала сухую победу 2:0, уверенно пробившись в финал.

— В решающих схватках за золото мужская сборная Казахстана встретилась с командой Франции и сумела навязать соперникам свой темп и стиль борьбы. Казахстанские сурдодзюдоисты уверенно выиграли финал и стали чемпионами Сурдлимпийских игр в командном зачёте, вписав свои имена в историю отечественного дзюдо, — говорится в сообщении.

Фото: Национальный сурдлимпийский комитет РК

Женская команда в финале встретилась со сборной Украины. В напряжённом и упорном противостоянии казахстанские спортсменки уступили соперницам и в итоге завоевали серебряные медали Сурдлимпийских игр. Несмотря на поражение в финале, выход в решающую стадию и завоёванное командное серебро стали значимым достижением и важной вехой для женского сурдодзюдо Казахстана.

— Сегодня исторический момент. Мы сумели занять первое общекомандное место в медальном зачете, и в командных соревнованиях также оказались сильнейшими. На сегодняшний день в копилке национальной сборной по сурдо дзюдо 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовых медалей. Такой результат — показатель слаженной работы всего тренерского состава: главного тренера сборной Сергея Дмитренко и личных тренеров спортсменов, — отметила генеральный секретарь Национального сурдлимпийского комитета РК и Федерации сурдо дзюдо РК Айжан Чокина.

Отметим, что казахстанские спортсмены продолжают свое выступление на Сурдлимпиаде по бадминтону, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, вольной борьбе и греко-римской борьбе.

