Сборная Казахстана по голболу впервые завоевала золотую медаль

В соревнованиях наряду со сборной Казахстана приняли участие команды Южной Кореи, Ирана, Таиланда и Саудовской Аравии. Турнир прошел по круговой системе.

На стартовом этапе соревнований сборная Казахстана уступила командам Южной Кореи со счетом 9:10 и Ирана — 3:5. В дальнейшем команда сумела скорректировать игровую модель, тактически собраться и переломить ход матчей в свою пользу. В результате казахстанские голболисты уверенно обыграли Саудовскую Аравию со счетом 12:7 и Таиланд — 11:1, обеспечив себе выход в плей-офф.

В полуфинальном матче сборная Казахстана одержала победу над командой Ирана со счетом 7:5, а в финальной встрече оказалась сильнее сборной Южной Кореи — 9:6, став победителем турнира.

По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое место, Южная Корея — второе, Иран — третье место.

— В ходе соревнований мы провели шесть матчей. При поддержке государства были организованы учебно-тренировочные сборы в Алматы и Астане. Мы довольны достигнутым результатом. Несмотря на то что для четырех из шести спортсменов это были первые международные соревнования, они проявили себя на высоком уровне, — подчеркнул главный тренер сборной Казахстана по голболу Андрей Шпехт.

Напомним, что Юношеские V Азиатские Пара игры прошли с 10 по 13 декабря в городе Дубай (ОАЭ). В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта.

По итогам Игр сборная Казахстана, выступившая в 9 видах спорта, завоевала 68 медалей, в том числе 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых.