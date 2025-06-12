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    21:20, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана по футболу узнала позицию в рейтинге ФИФА

    Национальная сборная Казахстана по футболу опустилась в рейтинге ФИФА после поражений от команд Беларуси и Северной Македонии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    футбол
    Фото: sports.kz

    Согласно данным сайта Football-ranking.com, Казахстан сместился со 113-й на 114-ю позицию, оказавшись между сборными Вьетнама (113-е место) и Мадагаскара (115-е место).

    Тройку лидеров составляют сборные Аргентины, Испании и Франции. Официально рейтинг ФИФА будет опубликован на сайте организации 10 июля.

    Напомним, в июне подопечные Али Алиева потерпели два поражения — в товарищеском матче с Беларусью (1:4) и в игре отборочного цикла чемпионата мира-2026 с Северной Македонией (0:1).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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