Сборная Казахстана по футболу узнала позицию в рейтинге ФИФА

Согласно данным сайта Football-ranking.com, Казахстан сместился со 113-й на 114-ю позицию, оказавшись между сборными Вьетнама (113-е место) и Мадагаскара (115-е место).

Тройку лидеров составляют сборные Аргентины, Испании и Франции. Официально рейтинг ФИФА будет опубликован на сайте организации 10 июля.

Напомним, в июне подопечные Али Алиева потерпели два поражения — в товарищеском матче с Беларусью (1:4) и в игре отборочного цикла чемпионата мира-2026 с Северной Македонией (0:1).