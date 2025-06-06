Казахстан уступил Беларуси в матче перед отбором на ЧМ-2026

Встреча состоялась на стадионе «Борисов-Арена» в городе Борисове и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе белорусской сборной отличились Валерий Громыко (25-я минута), Валерий Бочеров (31), Трофим Мельниченко (50) и Евгений Шикавка (85). У сборной Казахстана автором единственного гола стал Галымжан Кенжебек, поразивший ворота соперника на 74-й минуте.

Матч стал подготовительным этапом для казахстанской команды перед продолжением отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Уже 9 июня подопечные Магомеда Адиева встретятся со сборной Северной Македонии.

Напомним, сборная Казахстана выступает в группе J европейской квалификации, где ее соперниками являются Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. После двух туров команда занимает третью строчку с тремя очками.

В марте этого года сборная Казахстана уступила Уэльсу в отборе на ЧМ-2026, а затем обыграла Лихтенштейн.