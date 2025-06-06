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    01:25, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан уступил Беларуси в матче перед отбором на ЧМ-2026

    Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Беларуси, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан уступил Беларуси в матче перед отбором на ЧМ-2026
    Фото: БЕЛТА

    Встреча состоялась на стадионе «Борисов-Арена» в городе Борисове и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

    В составе белорусской сборной отличились Валерий Громыко (25-я минута), Валерий Бочеров (31), Трофим Мельниченко (50) и Евгений Шикавка (85). У сборной Казахстана автором единственного гола стал Галымжан Кенжебек, поразивший ворота соперника на 74-й минуте.

    Матч стал подготовительным этапом для казахстанской команды перед продолжением отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Уже 9 июня подопечные Магомеда Адиева встретятся со сборной Северной Македонии.

    Напомним, сборная Казахстана выступает в группе J европейской квалификации, где ее соперниками являются Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. После двух туров команда занимает третью строчку с тремя очками.

    В марте этого года сборная Казахстана уступила Уэльсу в отборе на ЧМ-2026, а затем обыграла Лихтенштейн.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Беларусь
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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