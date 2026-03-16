телерадиокомплекс президента РК
    12:46, 16 Март 2026 | GMT +5

    Сборная Казахстана по дзюдо завершила турнир в Польше с пятью медалями

    Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире European Open, прошедшем в Варшаве (Польша), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Сборная Казахстана по дзюдо завершила турнир в Польше с золотой медалью
    Фото: European Judo Union

    По итогам соревнований в активе нашей команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды.

    В весовой категории до 60 килограммов в финале встретились два казахстанских спортсмена — Сунгат Нурлатулы и Токтар Умуталиев. В результате победителем стал Умуталиев.

    Бронзовые медали завоевали Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг) и Айбол Нысанали (до 90 кг).

    Сборная Казахстана заняла пятое место в общекомандном зачете.

