Сборная Казахстана по дзюдо завершила турнир в Польше с пятью медалями
Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире European Open, прошедшем в Варшаве (Польша), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
По итогам соревнований в активе нашей команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды.
В весовой категории до 60 килограммов в финале встретились два казахстанских спортсмена — Сунгат Нурлатулы и Токтар Умуталиев. В результате победителем стал Умуталиев.
Бронзовые медали завоевали Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг) и Айбол Нысанали (до 90 кг).
Сборная Казахстана заняла пятое место в общекомандном зачете.