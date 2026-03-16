Дзюдоистка Камила Берликаш завоевала бронзу European Open в Польше

В схватке за «бронзу» в весовой категории свыше 78 килограммов Берликаш оказалась сильнее итальянской спортсменки Алессии Джордано. Также бронзовую медаль в этом весе завоевала француженка Дунья Насер. Серебряная награда досталась польской дзюдоистке Кинге Волшчак, а «золото» выиграла итальянка Тициана Марини.

Состав сборной Казахстана на European Open-2026 выглядел так:

мужчины — Сунгат Нурлатулы, Нурдаулет Мирамбеков, Асылхан Зинуллин, Токтар Умиталиев (60 кг), Мейирбек Байзаков, Нурсултан Зайзагалиев, Акжигит Насыр (66 кг), Мади Жеткерген, Ерсултан Дуйсенхан (73 кг), Азат Кумисбай, Жалгас Кайролла, Айгали Калдыбек, Ерзат Аргынов (81 кг), Акжол Дуйсенбаев, Даниил Крылов, Айбол Нысанали (90 кг), Аскар Биржанов (100 кг), Санжар Жаборов (100+ кг);

женщины — Тасним Абдуали, Инкар Куралбай, Аяна Дуйсенбай (48 кг), Меруерт Сарсенова, Аружан Ережепова (52 кг), Карина Каракенова (57 кг), Асылжан Орынбасарова, Самалай Ергалиева, Ханзада Кайратова, Дамеля Асылханова (63 кг), Молдир Нарынова, Кристина Сотникова (70 кг), Шынар Абатова, Аруна Жангельдина (78 кг), Камила Берликаш (78+ кг).

Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты завоевали две медали по итогам Гран-при в Австрии.