    17:17, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана по дзюдо блестяще стартовала на Летних Сурдлимпийских играх

    Казахстанские дзюдоисты завоевали две золотые и две бронзовые медали в первый день Сурдлимпийских игр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный сурдлимпийский комитет РК.

    Фото: Национальный сурдлимпийский комитет РК

    В весовой категории до 66 кг Хамзе Гулама в финальной схватке одержал победу иппоном над алжирским спортсменом Бухиделем Абдеррахманом и стал сурдлимпийским чемпионом.

    Еще одно золото Казахстану принес Шадияр Куандык, выступающий в весовой категории до 73 кг. В финале он отправил на иппон корейского дзюдоиста Хванг Хёна, продемонстрировав безупречную технику и высокую концентрацию на протяжении всего поединка.

    Айым Жетписбаева (до 48 кг) в утешительном поединке одержала победу над турецкой спортсменкой Элиф Кючукарслан и стала бронзовой призёркой Сурдлимпийских игр.

    Алтынбек Какитаев (до 60 кг) в утешительном поединке одержал победу над нидерландским спортсменом Альбертом Вестерхофом и также стал бронзовым призёром Сурдлимпийских игр.

    По итогам первого дня в активе казахстанских дзюдоистов четыре награды: две золотые и две бронзовые медали.

    Спортсмены продолжают выступления в других весовых категориях и видах спорта.

    Напомним, 15 ноября в Токио состоялась официальная церемония открытия XXV летних Сурдлимпийских игр.

    Теги:
    Спорт Япония спортсмены Казахстана Токио
    Анастасия Палагутина
    Автор
