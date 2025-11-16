Сборная Казахстана по дзюдо блестяще стартовала на Летних Сурдлимпийских играх

В весовой категории до 66 кг Хамзе Гулама в финальной схватке одержал победу иппоном над алжирским спортсменом Бухиделем Абдеррахманом и стал сурдлимпийским чемпионом.

Еще одно золото Казахстану принес Шадияр Куандык, выступающий в весовой категории до 73 кг. В финале он отправил на иппон корейского дзюдоиста Хванг Хёна, продемонстрировав безупречную технику и высокую концентрацию на протяжении всего поединка.

Айым Жетписбаева (до 48 кг) в утешительном поединке одержала победу над турецкой спортсменкой Элиф Кючукарслан и стала бронзовой призёркой Сурдлимпийских игр.

Алтынбек Какитаев (до 60 кг) в утешительном поединке одержал победу над нидерландским спортсменом Альбертом Вестерхофом и также стал бронзовым призёром Сурдлимпийских игр.

По итогам первого дня в активе казахстанских дзюдоистов четыре награды: две золотые и две бронзовые медали.

Спортсмены продолжают выступления в других весовых категориях и видах спорта.

Напомним, 15 ноября в Токио состоялась официальная церемония открытия XXV летних Сурдлимпийских игр.