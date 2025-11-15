Летние Сурдлимпийские игры стартовали в Токио

Крупнейшее международное спортивное событие для спортсменов с нарушением слуха, которое проводится раз в четыре года, в этом году приобрело особую историческую значимость — оно совпало со 100-летним юбилеем Сурдлимпийского движения.

Флаг Казахстана на параде стран-участниц пронесли мастера спорта Республики Казахстан по сурдо дзюдо, призёры XXIV летних Сурдлимпийских игр Айдос Тугелбаев и Анна Краморова.

— Поднять Флаг нашей страны на международной арене — огромная честь для каждого спортсмена. Это большое доверие и большая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать эту веру, — отметил Айдос Тугелбаев.

Также президент Национального Сурдлимпийского комитета Серик Сапиев подчеркнул важность соревнований для спортсменов и выразил поддержку.

— Для наших спортсменов — это возможность очередной раз показать, что наши спортсмены готовы конкурировать на самом высоком уровне. Мы верим в нашу команду и знаем, что каждый из них выйдет на старт с одной целью — представить свою страну на высшем уровне, — добавил глава комитета.

Церемония открытия прошла в спортивном комплексе Токио Метрополитен Гимназиум. Церемонию открыл президент Международного комитета спорта среди глухих (ICSD) Адам Коса, пожелавший удачи всем странам-участницам. Художественная программа церемонии продемонстрировала богатую культуру Японии и была направлена на укрепление связи между слышащими и людьми с нарушением слуха. Сценические номера были посвящены 100-летней истории Сурдлимпийских игр, их духу, а также идеям межкультурного взаимодействия и единства.

В нынешних Играх принимают участие более 3 000 спортсменов из 81 страны, которые соревнуются в 209 дисциплинах по 21 виду спорта.

Национальная сборная Казахстана представлена 78 спортсменами, которые выступают в восьми видах спорта.

Первые выступления для нашей команды начнутся 16 ноября — в программах сурдо дзюдо и сурдо бадминтона. Далее, согласно расписанию, продолжатся соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, греко-римской борьбе, таеквондо и вольной борьбе.

