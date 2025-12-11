31 из 37: казахстанцы с триумфом выступили на чемпионате Азии по ММА

В чемпионате Азии IMMAF-2025 приняли участие более 400 спортсменов из 20 стран. Честь Казахстана защищали 37 спортсменов от официально аккредитованной Объединенной Казахстанской федерации ММА.

Примечательно, что из 37 участников от Казахстана 31 спортсмен вернулся из Ливана с медалями. В частности, среди подростков 14-15 лет чемпионами стали Илья Бакытжан (52 кг), Берик Айдын (57 кг) и Темен Жандильда (62 кг).

В соревнованиях среди подростков 16-17 лет лидерами стали Мия Горадзе (52,2 кг), Руслан Кайржанов (61,2 кг) и Руслан Мамедов (74,8 кг). Второе место занял Карим Нурусов, третье — Еркебулан Исламгали и Егор Ященко.

Среди юношей 18-20 лет золотые медали завоевали Аида Абылаева (52,2 кг), Камилла Ким (56,7 кг), Егор Желтов (56,7 кг), Алишер Акбахитов (70,3 кг), Эмирхан Ораз (74,8 кг), Динмухаммед Куангалиев (+97 кг). Кроме того, юношеская команда выиграла 2 бронзовые медали.

Среди взрослых чемпионами Азии по ММА стали следующие спортсмены:

Матильда Бачурина (52,2 кг), Адель Махаметова (61,2 кг), Молдир Аширбекова (74,8 кг), Димаш Жаксылык (52,2 кг), Самгат Шабдан (70,3 кг), Диас Осер (83,9 кг). Кроме того, взрослая команда завоевала 4 серебряные и 4 бронзовые медали на чемпионате Азии в Ливане.

В общем командном зачете казахстанская молодежная команда по ММА заняла третье место, а молодежная и взрослая команды – первое место в общем зачете. Таким образом, казахстанские бойцы ММА завоевали первое место на чемпионате Азии в 11-й раз.

На соревнованиях в Ливане Егор Желтов (Карагандийская область) и Адель Махаметова (Алматы) стали трехкратными чемпионами Азии. Матильда Бачурина (Акмолинская область) и Самгат Шабдан (Западно-Казахстанская область) во второй раз завоевали золотую медаль чемпионата Азии.

Следует отметить, что ранее казахстанская команда по ММА заняла второе место в общем командном зачете на чемпионате мира в Грузии.

