Сборная Казахстана обыграла Бельгию в матче Евролиги по пляжному футболу

Сборная Казахстана по пляжному футболу в серии пенальти обыграла Бельгию в матче дивизиона А Евролиги после драматичной ничьей в основное время, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Матч состоялся в Кишиневе (Молдова), где проходит этап дивизиона А Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а победителя определила серия пенальти, в которой точнее оказались казахстанские футболисты — 3:1.

Первый период прошел без забитых мячей. Во второй 12-минутке бельгийская команда открыла счет, однако Арман Шотанов восстановил равновесие. В заключительном периоде соперник дважды выходил вперед, но Дмитрий Демешко дважды сравнивал счет. За несколько секунд до финальной сирены он оформил свой третий гол в матче и перевел игру в серию пенальти.

В послематчевой серии свои попытки успешно реализовали Артур Деринг, Дмитрий Демешко и Тимур Ершин. Сборная Бельгии, в свою очередь, не смогла забить два из трех пенальти, благодаря чему Казахстан одержал победу со счетом 3:1.

Главным героем встречи стал Дмитрий Демешко, оформивший хет-трик. Еще один мяч в составе национальной команды записал на свой счет Арман Шотанов.

Ранее казахстанец Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира U17 по борьбе в Азербайджане. Также женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали на ЧМ U17 в Азербайджане.