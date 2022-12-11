Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

11 Декабря 2022, 03:03

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре и вышла в полуфинал. Игра проходила на стадионе Эль-Байт и завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из самых ожидаемых матчей этого чемпионата начался активно. С первых минут на поле развернулась упорная борьба, соперники старались ни в чем не уступать друг другу. Первый опасный момент создали французы. Оливье Жиру на 10-й минуте пытался замкнуть головой навесную подачу с правого фланга в штрафную, но Джордан Пикфорд оказался на месте и поймал мяч. Следующую атаку «трехцветные» сумели успешно реализовать. На 17 минуте Орельен Чуамени нанес неожиданный для голкипера удар издали и поразил нижний угол ворот.

Англичане после пропущенного гола ринулись в атаку. Харри Кейн дважды имел возможность сравнять счет - сначала он прорвался справа в штрафную французов и с острого угла пытался перебросить снаряд через Льориса, но попытка была не удачной, а во втором случае, форвард «Тоттенхэма» пушечным ударом с дальнего расстояния целился в «девятку», но вратарь с трудом парировал, выбив мяч на угловой.

Опасный удар из-за пределов штрафной со стороны «трех львов» последовал и во втором тайме. Джуд Беллингем на 48-й минуте пальнул под перекладину, но Льорис вновь сумел отразить выстрел и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Англичане продолжали искать счастья у чужих ворот, и в итоге добились желаемого. На 54-й минуте автор единственного гола в матче Чуамени нарушил правила в собственной штрафной и «привез» пенальти - Кейн не промахнулся с точки и вернул паритет в счете.

Далее команды по очереди владели инициативой и создавали опасность вблизи ворот. Шансы выйти вперед имели и англичане, и французы. Но удача улыбнулась подопечным Дидье Дешама. На 78-й минуте отличился Оливье Жиру. Он получил длинную верховую передачу от Гризманна с левого фланга и головой направил мяч в сетку. На этом игра не успокоилась, команда Гарета Саутгейта пыталась спасти игру и спустя несколько минут заработала второй пенальти. Но на этот раз Кейн сильно пробил выше ворот. Больше болельщики и зрители голов в этом матче не увидели, французы вышли в полуфинал.

Фото: CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES