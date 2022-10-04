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    22:31, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сбил и прокатил на лобовом стекле: наехавший на туркестанца водитель задержан

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Водителя, наехавшего на жителя Туркестанской области, привлекли к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    28 сентября в Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из центральной больницы о том, что один из местных жителей пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Получив сообщение, стражи порядка выехали на место происшествия.

    Как установили полицейские, на трассе Жибек жолы-Жетысай, проходящей через город Сарыагаш, водитель автомобиля Mercedes-Benz E 240 совершил наезд на человека. Не останавливаясь, водитель скрылся с места ДТП.

    С целью выявления и задержания водителя, полицейские приступили к оперативным мероприятиям. В результате они установили личность нарушителя и задержали его на одной из городских улиц. При проверке выяснилось, что им оказался 22-летний молодой человек, не имеющий прав.

    По данному факту в отношении водителя составили административные протоколы по двум статьям по ст. 610 ч. 2, ст. 612 ч.2 КоАП РК. Автомашину водворили на штрафстоянку.

    2 октября собранные материалы передали в отделение дознания для принятия процессуального решения, зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении потерпевшего, получившего травмы в ДТП, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пострадавший проходит лечение в больнице.



    Фото: polisia.kz




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