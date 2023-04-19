Саженцы арбузов замерзли в Шардаринском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – От резкого похолодания в Шардаринском районе Туркестанской области пострадали саженцы арбузов на площади около 1 000 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о пострадавших в Шардарьинском районе саженцах арбузов распространилась в социальных сетях. В ней сообщалось о 2 000 гектаров.

В свою очередь, пресс-служба акимата Шардаринского района предоставила информацию лишь о площади около 1 000 гектаров.

Как отмечают специалисты, крестьяне, в связи с тем, что посевы не застрахованы, не смогут получить специальную помощь.

«Саженцы арбуза замерзают при температуре воздуха 0°C и температуре почвы –10°C», – сказала агрометеоролог Туркестанского филиала РГП «Казгидромет» Динара Баянбаева.

По данным синоптиков, вчера ночью в Шардаринском районе температура воздуха и почвы достигли именно таких показателей.