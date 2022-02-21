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Сауна и баня горели в Алматы: спасены двое мужчин

21 Февраля 2022 21:10
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Сауна и баня горели в Алматы: спасены двое мужчин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском и Жетысуском районах Алматы в прошедшие выходные горели сауна и баня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ДЧС Алматы сообщили, что в ночь на 19 февраля, в 23:54, в Жетысуском районе, на улице Галилея, 2/2, загорелся гостиничный комплекс. Горела внутренняя обшивка парильного помещения сауны на первом этаже двухэтажного здания.

«В ходе тушения пожара спасено двое парней 25-28 лет. Заблокированные дымом, они просили о помощи со второго этажа. Пожарные спасли их через трехколенную лестницу. Пожар локализован в 00:24 и ликвидирован в 00:41. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара: - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (отсутствует отступ)», - сообщили в ДЧС.

В ночь на 20 февраля в 00:28 в Бостандыкском районе, в микрорайоне Ерменсай, улица Трудовая, 22, горела баня на территории дачного дома. Пожар ликвидирован в 00:56. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара та же - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, отсутствует отступ.

«Зачастую воспламенения бань происходят вследствие нарушений монтажа печей, которые может быть допущены еще при строительстве бани, отсутствия отступов от дымоходов печей, устаревшей электропроводки, из-за проводов с поврежденной изоляцией. ДЧС Алматы призывает соблюдать правила устройства и эксплуатации печей и дымоходов», - отметили в ведомстве.


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#Алматы   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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