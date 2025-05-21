Саудовский инженер превратил жест наследного принца в вирусный эмодзи

Жест, ставший вирусным в арабском интернете, был запечатлен во время визита Трампа в королевство и его выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, когда он объявил об отмене санкций против Сирии.

В ответ на аплодисменты аудитории принц Мухаммед бин Салман с улыбкой положил обе руки на грудь — знак искренней благодарности, характерный для арабской культуры.

🇺🇸🇸🇦 📺Crown Prince #MbS’s reaction to US President Trump’s statement on lifting American sanctions on Syria.#منتدى_الاستثمار_السعودي_الأمريكي. pic.twitter.com/fJkEF4ijMO — Sylwester S. Wierzbowski (@wierzbowski_s) May 13, 2025

— Это был спонтанный жест признательности. Многие саудовцы были тронуты этим моментом, и я почувствовал, что должен его увековечить, — заявил Альматрафи.

Созданный им эмодзи изображает улыбающегося мужчину в белом тхобе — традиционной арабской мужской одежде — и красно-белом шемаге (куфии), с руками, сложенными на груди. По словам разработчика, символ передает не просто «спасибо», а глубокую признательность — «от сердца».

Фото: x.com / @almatrafi_dev

Альматрафи подал официальную заявку в Консорциум Unicode, отвечающий за стандартизацию эмодзи по всему миру. По его словам, процедура подачи была значительно сложнее, чем техническая реализация, и может занять два года или больше до окончательного утверждения.

— У японцев есть кимоно, у индийцев — сари, у французов — багет, а у нас нет ни одного эмодзи, который отражал бы саудовскую или арабскую культуру, — отметил инженер.

Он также выразил удовлетворение тем, что инициатива вызвала интерес к культуре Саудовской Аравии и деятельности принца Мухаммеда бин Салмана.

— Для меня главная награда — это любовь и поддержка, которую выразили мне саудовцы и жители всего региона. Я не ожидал такого отклика, — сказал он.

اليوم تقدّمت رسميًّا باقتراح إيموجي جديد إلى منظمة Unicode Consortium العالمية، يجسّد حركة وضع اليدين على الصدر — تعبير عفوي عن التقدير، عبّر عنه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ، في لحظة إنسانية صادقة أمام العالم.



هذا الإيموجي ليس مجرد رمز رقمي؛ بل هو امتداد… pic.twitter.com/ferlGEYrGP — علي المطرفي (@almatrafi_dev) May 15, 2025

Публикация Альматрафи в соцсети X набрала более 3,6 млн просмотров и сотни репостов, став самой вирусной из всех его работ. Он возглавляет направление по разработке учебных программ в Академии Тувайк, специализирующейся на подготовке специалистов в сфере кибербезопасности.

По словам Альматрафи, его инициатива направлена не только на создание одного эмодзи, но и на повышение культурной представленности Саудовской Аравии в глобальном цифровом пространстве.

В социальных сетях он отметил, что в стандартном наборе Unicode практически отсутствуют символы, отражающие арабскую или саудовскую идентичность — такие как шемаг (куфия), кофейник, чашка или традиционные блюда.

— Другие культуры уже представлены в виде кимоно, сари, багета или статуи свободы, тогда как наша культура все еще остается в тени, — написал он, призвав пользователей поддержать инициативу и предложить собственные идеи эмодзи, представляющих регион.

Ранее Трамп опубликовал свое изображение в образе Папы Римского.