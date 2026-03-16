Саудовская Аравия вывезла нефть за пределы региона до начала конфликта

Как сообщил министр энергетики США Крис Райт, союзники США с учетом возрастающей напряженности с Ираном заранее приняли меры для недопущения роста цен на нефть.

— Мы знали, что будут краткосрочные нарушения поставок. В действительности, некоторые наши союзники, я назову Саудовскую Аравию, но она не единственная, разместили более 100 млн баррелей нефти в хранилищах за пределами региона Ближнего Востока еще до того, как начался этот конфликт, — заявил он в интервью американскому телеканалу ABC.

По словам министра, США подготовили различные планы действий в чрезвычайных ситуациях для стабилизации рынка нефти в случае блокировки Ираном Ормузского пролива.

