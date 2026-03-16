Саудовская Аравия вывезла нефть за пределы региона до начала конфликта
Свыше 100 млн баррелей нефти вывезли союзники США из региона Ближнего Востока на случай блокировки Ормузского пролива Ираном, передает корреспондент Kazinform.
Как сообщил министр энергетики США Крис Райт, союзники США с учетом возрастающей напряженности с Ираном заранее приняли меры для недопущения роста цен на нефть.
— Мы знали, что будут краткосрочные нарушения поставок. В действительности, некоторые наши союзники, я назову Саудовскую Аравию, но она не единственная, разместили более 100 млн баррелей нефти в хранилищах за пределами региона Ближнего Востока еще до того, как начался этот конфликт, — заявил он в интервью американскому телеканалу ABC.
По словам министра, США подготовили различные планы действий в чрезвычайных ситуациях для стабилизации рынка нефти в случае блокировки Ираном Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что США планируют объявить о коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив.
