    21:34, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки

    Операционная деятельность на нескольких энергетических объектах королевства приостановлена в результате иранских атак, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: SPA

    Атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии привели к снижению производственных мощностей по добыче нефти на 600 000 баррелей в сутки.

    — Продолжение атак приведет к снижению поставок, замедлит восстановление, что поспособствует повышенной волатильности на нефтяном рынке, поскольку они влияют на безопасность поставок для стран-потребителей, — передает Al Jazeera сообщение саудовского чиновника.

    Сообщается, что с 28 февраля в разное время атакам в Саудовской Аравии подверглись нефтяные, газовые и энергетические объекты в Эр-Рияде, Восточной провинции и индустриальном городе Янбу, что стало причиной гибели одного человека и ранения нескольких других.

    Ранее сообщалось, что Катар от Ирана потребовал компенсации ущерба.

    О том, что известно накануне переговоров США и Ирана в Исламабаде — в материале собственного корреспондента Kazinform.

    Азамат Бекжан
