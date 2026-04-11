Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки
Операционная деятельность на нескольких энергетических объектах королевства приостановлена в результате иранских атак, передает собственный корреспондент Kazinform.
Атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии привели к снижению производственных мощностей по добыче нефти на 600 000 баррелей в сутки.
— Продолжение атак приведет к снижению поставок, замедлит восстановление, что поспособствует повышенной волатильности на нефтяном рынке, поскольку они влияют на безопасность поставок для стран-потребителей, — передает Al Jazeera сообщение саудовского чиновника.
Сообщается, что с 28 февраля в разное время атакам в Саудовской Аравии подверглись нефтяные, газовые и энергетические объекты в Эр-Рияде, Восточной провинции и индустриальном городе Янбу, что стало причиной гибели одного человека и ранения нескольких других.
Ранее сообщалось, что Катар от Ирана потребовал компенсации ущерба.
О том, что известно накануне переговоров США и Ирана в Исламабаде — в материале собственного корреспондента Kazinform.