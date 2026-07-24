Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем до ядерной сделки — Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией требует от королевства нормализации отношений с Израилем — важного условия, которое ранее не упоминалось, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Гражданская ядерная сделка, заключаемая между Министерством энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравией, будет одобрена, но полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным соглашениям Авраама. Сделка касается только невоенного использования, подобного тому, которое уже есть у Ирана, ОАЭ и других стран.

При этом Соединенные Штаты не возражают против гражданских (необогащенных) ядерных объектов, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

Ранее сообщалось, что 22 июля министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в развитии мирной атомной энергетики.