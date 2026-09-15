Сатпаев пропустит матчи Лиги наций: эксперт рассказал, чего лишилась сборная Казахстана по футболу

Ранее главный тренер сборной Казахстана Джон ван ’т Схип объявил окончательный состав команды на предстоящие матчи. В заявку вошли ведущие казахстанские футболисты, однако Дастан Сатпаев, выступающий в нынешнем сезоне за английский «Бернли», не сможет помочь национальной команде, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы в английском клубе.

Насколько ощутимой потерей для сборной Казахстана станет отсутствие Сатпаева и как это может сказаться на ее выступлении в Лиге наций, корреспондент узнал у футбольного комментатора и эксперта Ермухамеда Маулена.

По словам эксперта, Сатпаев мог бы использоваться на нескольких позициях в атаке, что делает его отсутствие особенно чувствительным для команды. При этом Маулен отметил значение выступления молодого футболиста в английском Чемпионшипе.

— Конечно, отсутствие Дастана Сатпаева — это очень тяжело для сборной Казахстана. Я думаю, он основной нападающий. Он мог бы играть и слева, и справа, как вингер, а также как центральный нападающий. Футболист, который играет в Чемпионшипе с казахстанским паспортом, он, конечно же, делает разницу, делает фору. Но, к сожалению для сборной Казахстана, это большая потеря, — сказал Ермухамед Маулен.

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Теперь тренерскому штабу придется рассчитывать на других футболистов, вызванных в национальную команду. В частности, в составе есть Галымжан Кенжебек, Максим Самородов, Ислам Чесноков и Артур Шушеначев.

Маулен считает, что Джон ван ’т Схип должен найти решение с имеющимися в распоряжении игроками. При этом отсутствие Сатпаева, по мнению комментатора, может повлиять и на ожидания от предстоящей встречи с Фарерскими островами.

— Думаю, Джон ван ’т Схип что-то придумает. Он взял в состав Кенжебека, Самородова, Чесноков есть справа и Артур Шушеначев — нападающий. Так что придется с этим составом играть. Было бы классно, конечно, если бы был Дастан Сатпаев. Я бы точно прогнозировал, что мы обыграем сборную Фарерских островов. Так что тяжеловато получается, — отметил эксперт.

Отметим, впервые в истории Казахстана столица примет матч за Суперкубок УЕФА.