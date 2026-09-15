Астана впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА

Казахстан официально вписал себя в календарь главных футбольных событий планеты: исполком УЕФА доверил Астане право проведения Суперкубка в 2028 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

На поле реконструированной «Астана Арены» встретятся сильнейшие команды континента — триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Эксперты называют это решение колоссальным прорывом отечественной спортивной дипломатии и результатом многолетнего партнерства Казахстанской федерации футбола с европейским союзом ассоциаций.

Столичной арене теперь предстоит пережить серьезный экзамен: плановое обновление инфраструктуры стадиона будет полностью подчинено строжайшим стандартам УЕФА, чтобы Казахстан смог безупречно принять статусное спортивное событие мирового уровня.

Ранее мы рассказывали, как Астана становится спортивной столицей мира.