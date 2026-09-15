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    Астана впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА

    Казахстан официально вписал себя в календарь главных футбольных событий планеты: исполком УЕФА доверил Астане право проведения Суперкубка в 2028 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    футбол
    Фото: Pexels

    На поле реконструированной «Астана Арены» встретятся сильнейшие команды континента — триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

    Эксперты называют это решение колоссальным прорывом отечественной спортивной дипломатии и результатом многолетнего партнерства Казахстанской федерации футбола с европейским союзом ассоциаций.

    Столичной арене теперь предстоит пережить серьезный экзамен: плановое обновление инфраструктуры стадиона будет полностью подчинено строжайшим стандартам УЕФА, чтобы Казахстан смог безупречно принять статусное спортивное событие мирового уровня.

    Ранее мы рассказывали, как Астана становится спортивной столицей мира.

    Спорт Футбол Астана УЕФА
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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