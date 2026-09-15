Дастан Сатпаев не получил вызов в сборную Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Джон ван ‘т Шкип объявил окончательный список игроков матчи Лиги Наций УЕФА, которые пройдут в сентябре и октябре 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В список вошли все сильнейшие на данный момент казахстанские футболисты, в том числе единственный казахстанец в Лиге чемпионов-2026/27 Стас Покатилов и выступающие за российские клубы Нуралы Алип, Галымжан Кенжебек, Максим Самородов и Ислам Чесноков. А вот игрок «Челси» Дастан Сатпаев, выступающий в нынешнем сезоне за клуб Чемпионшипа «Бернли», пропустит четыре матча национальной сборной, так как до сих пор восстанавливается после травмы, полученной в одной из игр за английский клуб.

Таким образом, в финальный список на предстоящие четыре игры вошли 28 футболистов.

Вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Александр Заруцкий («Актобе»),

Защитники: Алибек Касым («Астана»), Арсен Аширбек («Елимай»), Сергей Малый («Ордабасы»), Александр Широбоков, Александр Мрынский (оба – «Кайрат»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Ян Вороговский («Астана»), Наурызбек Жагоров («Тобыл»).

Полузащитники: Рамазан Оразов («Елимай»), Исламбек Куат («Женис»), Бауыржан Исламхан, Динмухаммед Караман (оба – «Астана»), Жасулан Амир («Ордабасы»), Георгий Жуков («Актобе»), Дамир Касабулат, Исмаил Бекболат (оба – «Кайрат»).

Нападающие: Ислам Чесноков («Крылья Советов», Россия), Азамат Туякбаев («Кайрат»), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба – «Ахмат», Россия), Артур Шушеначев («Актобе»), Рамазан Каримов, Станислав Басманов (оба – «Астана»), Эльхан Астанов («Ордабасы»).

В тренерский штаб под руководством наставника из Нидерландов Джона ван ‘т Шкипа вошли казахстанские специалисты, экс-игроки национальной сборной Нурбол Жумаскалиев, Елдос Ахметов (ассистенты главного тренера), Юрий Новиков (тренер вратарей) и Вадим Боровский (тренер по физической подготовке).

Напомним, что в этот период сборная Казахстана проведет четыре поединка Лиги Наций УЕФА. 26 и 29 сентября на выезде против Фарерских островов и Словакии, а также 2 и 6 октября дома против Молдовы и Фарерских островов.