Сборная Казахстана лишилась лидеров перед Лигой наций УЕФА

Новый главный тренер команды, нидерландский специалист Джон ван ’т Схип, вынужден перестраивать атакующую линию из-за дисквалификации и травм ключевых футболистов.

Главным ударом для команды стало известие о том, что лидер полузащиты российских «Крыльев Советов» Ислам Чесноков гарантированно пропустит сентябрьские выездные игры против Фарерских островов (26 сентября) и Словакии (29 сентября). Причиной послужила автоматическая дисквалификация за прямую красную карточку, полученную хавбеком в прошлом официальном матче против Бельгии.

Несмотря на бан, Чесноков все равно прибудет в расположение сборной 18 сентября для полноценного участия в тренировочных сборах, но помочь команде на поле сможет только в октябрьских домашних матчах.

Вторая плохая новость пришла из Англии. 18-летняя звезда казахстанского футбола, нападающий Дастан Сатпаев, арендованный клубом «Бернли», получил травму ноги в матче Чемпионшипа против «Мидлсбро». Форвард досрочно покинул поле и сейчас экстренно возвращается в лондонский «Челси» (которому принадлежат права на игрока) для прохождения углубленного медицинского обследования и реабилитации. По предварительным прогнозам британских медиков, Сатпаев пропустит несколько недель, что ставит под огромный вопрос его участие в старте Лиги наций.

Перед тренером Джоном ван ’т Схипом стоит жесткая задача от руководства КФФ — выиграть группу K (где также выступает Словакия с Владимиром Вайссом, Фарерские острова и Молдова) и вернуть Казахстан в дивизион B Лиги наций. Делать это голландцу на первых порах придется в условиях кадрового дефицита.

Ранее новый тренер сборной Казахстана назвал критерии отбора футболистов в команду.