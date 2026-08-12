Новый тренер сборной Казахстана назвал критерии отбора футболистов в команду

Специалист из Нидерландов Джон ван ’т Шкип, недавно назначенный на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, рассказал, по какому принципу будет формировать состав, передает корреспондент агентства Kazinform.

После назначения на пост наставник сборной начал активно посещать матчи казахстанских клубов. В частности, он уже побывал на играх Казахстанской премьер-лиги между «Жетысу» и «Ордабасы», а также «Астаной» и «Окжетпесом».

Кроме того, ван ’т Шкип лично присутствовал на матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и «Левски». В ближайшее время специалист планирует посетить матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Тобол» — «Партизан», а также игру КПЛ «Каспий» — «Елимай».

Джон ван ’т Шкип пояснил, что таким образом он просматривает футболистов и оценивает их соответствие собственным критериям для потенциального вызова в сборную.

— Прежде всего футболист должен обладать качествами, которые, на мой взгляд, необходимы для выступления за национальную сборную. Есть много игроков, которые уже провели большое количество матчей за сборную, и мы продолжим внимательно следить за ними. В то же время мы хотим посмотреть, есть ли другие футболисты, которые способны проявить себя и заслужить шанс попасть в национальную команду. Двери сборной открыты для каждого, и любой игрок может получить шанс, если заслужит его своей игрой. Еще один важный критерий — физическая готовность. Нам предстоит провести четыре матча за очень короткий промежуток времени, поэтому игроки должны быть готовы провести на поле все 90 минут либо качественно отыграть определенную часть матча, — сказал главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван ’т Шкип.

Он добавил, что перед ним поставлена задача — хорошо выступить в Лиге наций. А для этого, по его словам, необходимо показывать качественный футбол и иметь по два футболиста на каждую позицию.

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