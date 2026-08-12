Казахстан не сможет заявить две команды в Юношескую лигу УЕФА сезона 2026-2027

Юношеская лига УЕФА — самый престижный европейский турнир среди футбольных академий клубов. У команд из стран, чьи футбольные ассоциации входят в УЕФА, есть два способа квалификации в данное соревнование. Первый — прямая путевка для академий команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов, второй — выигрыш чемпионата своей страны в юношеской (молодежной) возрастной категории.

В прошлом сезоне (2025/26) благодаря тому, что взрослая команда «Кайрат» участвовала в общем этапе Лиги чемпионов, у Казахстана была возможность заявить сразу два клуба в Юношескую лигу УЕФА. Молодежный «Кайрат» получил допуск по первому способу квалификации, а его квота как победителя молодежного чемпионата страны QJ League перешла занявшему второе место «Ордабасы». В результате «Кайрат» U-19 по итогам шести матчей набрал четыре очка (победа над сверстниками из греческого «Олимпиакоса» и ничья со сверстниками из датского «Копенгагена») и завершил выступление на стадии общего этапа. Среди других достижений можно отметить гол Исмаила Бекболата в ворота сверстников из «Реал Мадрид» U-19 (матч закончился победой испанцев со счетом 4:1), ставших в итоге победителями Юношеской лиги УЕФА-2025/26. «Ордабасы» U-19 в первом квалификационном раунде по сумме двух игр уступил сверстникам из «Динамо Минск» U-19 (1:1, 0:2).

В сезоне-2026/27 Казахстан в Юношеской лиге УЕФА будет представлен только одним клубом — чемпионами QJ League «Кайрат» U-19. Но выступать они начнут с первого квалификационного раунда, соперник определится в ходе жеребьевки 1 сентября, матчи состоятся 16 сентября и 14 октября. Заявить вторую команду в нынешнем сезоне Казахстану невозможно в связи с тем, что взрослая команда «Кайрат» в нынешнем сезоне не сумела повторить прошлогоднее достижение и выбыла из Лиги чемпионов на стадии третьего раунда квалификации.