«Кайрат» вновь проиграл «Левски» и вылетел из Лиги чемпионов

Алматинский клуб не сумел отыграть отставание в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Алматинский «Кайрат» завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив болгарскому «Левски» по сумме двух матчей. Ответная встреча третьего отборочного раунда, состоявшаяся 11 августа в Туркестане, завершилась победой гостей со счетом 1:0.

После поражения в первой игре (0:1) казахстанскому клубу необходимо было отыгрывать минимальное отставание, однако добиться нужного результата подопечным Рафаэля Уразбахтина не удалось.

Большую часть матча инициативой владел «Кайрат». Алматинцы контролировали мяч и пытались взломать оборону соперника, однако по-настоящему опасных моментов у ворот болгарской команды создали немного.

«Левски», напротив, сделал ставку на быстрые контратаки и сумел воспользоваться своим шансом уже на 13-й минуте. Рейналдо нанес точный дальний удар и вывел гостей вперед.

Во втором тайме «Кайрат» усилил давление, но близки к успеху вновь были футболисты «Левски». Рейналдо попал в перекладину, а Сержинью проверил на прочность штангу ворот казахстанской команды.

В итоге встреча завершилась минимальной победой болгарского клуба — 1:0. С учетом результата первого матча «Левски» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, «Кайрат» продолжит выступление в еврокубках. Алматинская команда сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы.

Соперником казахстанского клуба станет победитель пары бельгийского «Андерлехта» и греческого ПАОКа. После первого матча преимущество имеет бельгийская команда — 1:0. Ответная встреча состоится 13 августа.

Стоит отметить, что борьбу в еврокубках продолжает и другой представитель Казахстана — костанайский «Тобол». В третьем квалификационном раунде Лиги конференций команда встречается с сербским «Партизаном». После первой игры казахстанский клуб уступает со счетом 0:3.

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