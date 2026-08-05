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    «Кайрат» уступил «Левски» в Лиге чемпионов

    «Кайрат» потерпел минимальное поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» уступил «Левски» в Лиге чемпионов
    Фото: ФК «Кайрат»

    Встреча состоялась в Софии, где чемпион Казахстана встречался с болгарским «Левски». На протяжении большей части матча хозяева владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот «Кайрата».

    Голкипер алматинской команды Темирлан Анарбеков неоднократно выручал своих партнеров и сохранял счет равным, однако в компенсированное ко второму тайму время «Левски» все же сумел вырвать победу. Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Сержиньо.

    Ответная встреча состоится 11 августа на «Туркестан Арене» в Туркестане.

    Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с греческим АЕКом. В случае поражения по сумме двух матчей «Кайрат» продолжит выступление в плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Ранее стало известно, что «Кайрат» перенес домашние матчи на Центральном стадионе в связи с политическими событиями в стране и концертом Канье Уэста.

    Футбол Болгария УЕФА ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор