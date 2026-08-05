«Кайрат» уступил «Левски» в Лиге чемпионов

Встреча состоялась в Софии, где чемпион Казахстана встречался с болгарским «Левски». На протяжении большей части матча хозяева владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот «Кайрата».

Голкипер алматинской команды Темирлан Анарбеков неоднократно выручал своих партнеров и сохранял счет равным, однако в компенсированное ко второму тайму время «Левски» все же сумел вырвать победу. Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Сержиньо.

Ответная встреча состоится 11 августа на «Туркестан Арене» в Туркестане.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с греческим АЕКом. В случае поражения по сумме двух матчей «Кайрат» продолжит выступление в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Ранее стало известно, что «Кайрат» перенес домашние матчи на Центральном стадионе в связи с политическими событиями в стране и концертом Канье Уэста.