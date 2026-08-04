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    «Кайрат» перенес три домашних матча КПЛ из-за мероприятий на центральном стадионе

    Футбольный клуб «Кайрат» сообщил об изменениях в расписании трех ближайших домашних матчей Казахстанской Премьер-лиги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» перенес три домашних матча КПЛ из-за мероприятий на Центральном стадионе
    Фото: ФК "Кайрат"

    Корректировки связаны с проведением массового мероприятия на центральном стадионе Алматы и последующими техническими работами на арене.

    Матч 21-го тура КПЛ между «Кайратом» и «Женисом», который был запланирован на 8 августа, перенесен. Новая дата встречи будет объявлена дополнительно.

    Игра девятого тура против «Улытау» из Жезказгана, намеченная на 15 августа, состоится на поле Академии имени Тимура Сегизбаева.

    Также перенесен матч 23-го тура с павлодарским «Иртышом», который должен был пройти 22 августа. В клубе пояснили, что изменение связано с проведением выборов в Курултай. О новой дате встречи сообщат позднее.

    В пресс-службе «Кайрата» отметили, что все изменения внесены по организационным причинам, связанным с недоступностью центрального стадиона Алматы.

    Тем временем уже сегодня, 4 августа, алматинский клуб проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Команда Рафаэля Уразбахтина на выезде встретится с болгарским «Левски».

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор