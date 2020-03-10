Сарыагашские аграрии не будут испытывать дефицит поливной воды в 2020 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году крестьяне Сарыагашского района не будут испытывать нехватку воды, так как поэтапно ведется бетонирование каналов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Один из них – канал «Кожахан» протяженностью 18 км, пересекающий сельские округа Жибек-Жолы и Кабланбек. На сегодня здесь интенсивно ведутся необходимые строительные работы. Общая стоимость стройпроекта, которое началось в июле 2019 года, составляет 1,55 млрд тенге. Частный собственник - государственное коммунальное учреждение «Водное хозяйство Сарыагашского района», - говорится в сообщении.

Основная цель объекта - обеспечение поливной водой площади в 1300 гектаров Сарыагашского района. Ответственным за строительство является ТОО «Гидрострой».

«Строительство данного проекта будет завершено в декабре текущего года. До этого пропускная способность канала составляла 5 кубических метров в секунду, по окончании строительства этот объем будет значительно увеличен. Кроме того, после бетонирования канала, обеспечивая сточными водами порядка 1500 гектаров пашни, экономия воды составит 30%», - сообщил заместитель директора ТОО «Сарыагаш су шаруашылығы» Нургали Арызкулов.

В целом по Сарыагашскому району насчитывается 9 тысяч гектаров орошаемых земель. Этот объем с каждым годом увеличивается. Есть 20 крупных каналов, которые обеспечивают эти посевные площади сточными водами. Самый маленький из них транспортирует 2 кубических метра воды в секунду.