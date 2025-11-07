Саркози боится есть тюремную еду и питается только йогуртами

Как сообщил источнику журнал Le Point, Саркози опасается, что другие заключенные могут подмешать что-либо в еду. При этом он не пользуется возможностью готовить продукты из тюремного магазина.

— Он даже сварить яйцо не может. И делает это из принципа, — отметил источник.

С момента заключения 21 октября экс-президент питается исключительно йогуртами. Журнал задается вопросом, как такая диета может повлиять на судей, рассматривающих 10 ноября запрос его адвокатов об освобождении. В случае удовлетворения ходатайства Саркози могут заменить тюремное заключение на судебный контроль, электронный браслет или залог.

Ранее сообщалось, что Парижская прокуратура расследует угрозы в адрес Саркози в тюрьме. В отношении троих заключенных начато следствие после угроз убийством в адрес бывшего президента.

Напомним, суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Председатель трибунала Натали Гаварино пояснила, что бывший президент, тогда еще кандидат, «позволил своим ближайшим соратникам действовать с целью получения финансовой поддержки» от ливийского режима. Саркози обвиняли в пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании, растрате госсредств и участии в преступном сообществе.

21 октября Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте для отбывания срока, где вскоре начал писать книгу.