16:00, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5
Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Индии
Казахстанский боксер пробился в полуфинал Кубка мира в Дели, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В Дели стартовал финальный этап Кубка мира по боксу. В весовой категории до 80 килограммов в полуфинал вышел казахстанский спортсмен Санжарали Бегалиев.
В четвертьфинале он одержал победу над Минсен Кимом из Южной Кореи.
Таким образом, Бегалиев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
