РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Индии

    Казахстанский боксер пробился в полуфинал Кубка мира в Дели, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Индии
    Фото: Сали Сабиров/НОК

    В Дели стартовал финальный этап Кубка мира по боксу. В весовой категории до 80 килограммов в полуфинал вышел казахстанский спортсмен Санжарали Бегалиев.

    В четвертьфинале он одержал победу над Минсен Кимом из Южной Кореи.

    Таким образом, Бегалиев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

    Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на этапе Гран-при в США.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают