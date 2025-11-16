Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Индии

В Дели стартовал финальный этап Кубка мира по боксу. В весовой категории до 80 килограммов в полуфинал вышел казахстанский спортсмен Санжарали Бегалиев.

В четвертьфинале он одержал победу над Минсен Кимом из Южной Кореи.

Таким образом, Бегалиев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на этапе Гран-при в США.