Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на этапе Гран-при в США

В короткой программе спортсмен показал третий результат, но в произвольной Шайдоров финишировал на первом месте — 161.42 балла.

В сумме фигурист набрал 251.09. Этот результат позволил ему занять итоговое второе место.

Победу одержал Кевин Аймоз из Франции — 253.53. Бронзовую медаль завоевал японец Казуки Томоно — 245.57 балла.

Напомним, Софья Самоделкина завоевала «серебро» на турнире по фигурному катанию в Осаке.