12:55, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5
Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на этапе Гран-при в США
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал вторым на этапе Гран-при в Лэйк-Плэсиде, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В короткой программе спортсмен показал третий результат, но в произвольной Шайдоров финишировал на первом месте — 161.42 балла.
В сумме фигурист набрал 251.09. Этот результат позволил ему занять итоговое второе место.
Победу одержал Кевин Аймоз из Франции — 253.53. Бронзовую медаль завоевал японец Казуки Томоно — 245.57 балла.
