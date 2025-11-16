РУ
    12:55, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на этапе Гран-при в США

    Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал вторым на этапе Гран-при в Лэйк-Плэсиде, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    В короткой программе спортсмен показал третий результат, но в произвольной Шайдоров финишировал на первом месте — 161.42 балла.

    В сумме фигурист набрал 251.09. Этот результат позволил ему занять итоговое второе место.

    Победу одержал Кевин Аймоз из Франции — 253.53. Бронзовую медаль завоевал японец Казуки Томоно — 245.57 балла.

    Напомним, Софья Самоделкина завоевала «серебро» на турнире по фигурному катанию в Осаке.

