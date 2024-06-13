Санкции против Мосбиржи: что творится с рублем в России

В России курс доллара и евро будет определяться по данным с внебиржевого рынка. Такое решение принято Центральным банком РФ после введения США санкций против Мосбиржи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает Центральный банк РФ, в связи с введением США санкций в отношении Группы Московская Биржа приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Кроме того, с 13 июня приостановлены торги гонконгским долларом.

При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

- Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что граждане и организации могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Центробанком.

12 июня США объявили о санкциях против Мосбиржи и входящих в ее группу: Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), которые выступают посредниками при торгах долларом на российском валютном рынке. В этот день торги на Мосбирже не проводились, так как в стране отмечали День России и, соответственно, среда была объявлена выходным днем.

В банках второго уровня курсы иностранных валют остаются в пределах средних значений за последние три месяца. Крупнейшие банки покупают доллары США в диапазоне 84,70-89,00 рублей, продают за 92,00-93,38 руб.; евро - 93,30-96,00 и 101,80-102,60 соответственно. На сайте ЦБ РФ, последние курсы выставлены только на 12 июня: доллар США - 89,0214 руб., евро - 95,7391 руб.

Из-за санкций Мосбиржа с 13 июня остановила торги валютными парами с долларом и евро на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Это же касается торгов на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме. По итогам торгов 11 июня доллар стоил 89,1 руб. , евро – 95,62 руб. На открытии торгов 13 июня акции Мосбиржи упали на 15,8%.

О возможности использования долларов и евро, которые лежат на брокерских счетах клиентов, Мосбиржа информации не представила.

Также сегодня на утренних торгах на Мосбирже курс юаня опустился 3,13%, достигнув значения 11,843 руб, однако позже скорректировался до уровня 12,0085 руб. Эксперты отмечают, что в подобная волатильность будет характерной особенностью российского биржевого рынка в ближайшие дни.

На фоне санкций российские брокеры начали ограничивать операции с валютой на фоне санкций против НКЦ, в т.ч. ограничили вывод некоторых валют с брокерских счетов. Подобные меры ввели БКС, «Финам», брокеры Райффайзенбанка и «Газпромбанк Инвестиции».

Антироссийские санкции, введены минфином США 12 июня в преддверии саммита G7 13-15 июня. Они затронули более 300 физических и юридических лиц, как в России, так и за ее пределами, под ограничения попали заводы, НИИ и НПО из России.

Ранее сообщалось о введение США санкций в отношении Московской биржи. Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал, как санкции против Мосбиржи отразятся на Казахстане.