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    11:07, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Как санкции против Мосбиржи отразятся на Казахстане – комментарий главы Нацбанка РК

    Ұлттық банк
    Фото: Ұлттық банктің баспасөз қызметі

    Как санкции против Мосбиржи отразятся на Казахстане? Этот вопрос прокомментировал глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондента агентства Kazinform.

    — Мы не предполагаем каких-либо изменений для KASE, потому что сегодня доля MOEX (московской биржи) на уровне13%. Как вы знаете, санкции распространяются на лиц санкционных в объеме 50 и более процентов, — сказал Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

    Журналисты уточнили, не ожидается ли отток или приток рубля.

    — Нет, мы не ожидаем. У России, исходя из того, что они находятся под санкциями давно — с 2022 года, у них есть различные, помимо биржи, площадки, на которых торгуется пара рубль-доллар. Они сейчас, насколько мы понимаем, переходят на эти альтернативные площадки, соответственно значительного влияния мы не видим, — добавил Тимур Сулейменов. 

    Напомним, 12 июня Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В санкционный список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. 

    Ранее KASE сделала заявление касательно этой информации. 

    Теги:
    Минфин РК Финансы Курс валют Россия Биржи
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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