Как санкции против Мосбиржи отразятся на Казахстане – комментарий главы Нацбанка РК

Как санкции против Мосбиржи отразятся на Казахстане? Этот вопрос прокомментировал глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондента агентства Kazinform.

— Мы не предполагаем каких-либо изменений для KASE, потому что сегодня доля MOEX (московской биржи) на уровне13%. Как вы знаете, санкции распространяются на лиц санкционных в объеме 50 и более процентов, — сказал Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

Журналисты уточнили, не ожидается ли отток или приток рубля.

— Нет, мы не ожидаем. У России, исходя из того, что они находятся под санкциями давно — с 2022 года, у них есть различные, помимо биржи, площадки, на которых торгуется пара рубль-доллар. Они сейчас, насколько мы понимаем, переходят на эти альтернативные площадки, соответственно значительного влияния мы не видим, — добавил Тимур Сулейменов.

Напомним, 12 июня Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В санкционный список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Ранее KASE сделала заявление касательно этой информации.