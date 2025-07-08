Санитарные зоны введут вокруг захоронений сибирской язвы в Костанайской области

Акимат Наурзумского района Костанайской области планирует утвердить постановление об установлении санитарно-защитных зон вокруг мест захоронений животных, павших от сибирской язвы. Проект размещен на сайте «Открытые НПА».

Согласно документу, радиус санитарной зоны составит 1 000 метров от каждого захоронения. Эти меры предусмотрены санитарными правилами. Установление санитарно-защитных зон направлено на обеспечение безопасности населения и предотвращение возможного распространения инфекции. Такие объекты отнесены к первому классу опасности.

В пояснительной записке указано, что принятие мер не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий и не затронет вопросы национальной безопасности. Также отмечается, что жителям района рекомендуется учитывать новые ограничения при ведении хозяйственной деятельности вблизи указанных территорий.

Обсуждение постановления продлится до 14 июля.

Ранее Kazinform сообщал, что в Центре инфекционных заболеваний города Кокшетау проходят лечение пять жителей Атбасарского района Акмолинской области. У них диагностирована кожная форма сибирской язвы.