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    14:15, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Санитарные зоны введут вокруг захоронений сибирской язвы в Костанайской области

    Установление санитарно-защитных зон направлено на обеспечение безопасности населения и предотвращение возможного распространения инфекции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сибирская язва
    Фото: korenovsk-rc.ru

    Акимат Наурзумского района Костанайской области планирует утвердить постановление об установлении санитарно-защитных зон вокруг мест захоронений животных, павших от сибирской язвы. Проект размещен на сайте «Открытые НПА».

    Согласно документу, радиус санитарной зоны составит 1 000 метров от каждого захоронения. Эти меры предусмотрены санитарными правилами. Установление санитарно-защитных зон направлено на обеспечение безопасности населения и предотвращение возможного распространения инфекции. Такие объекты отнесены к первому классу опасности.

    В пояснительной записке указано, что принятие мер не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий и не затронет вопросы национальной безопасности. Также отмечается, что жителям района рекомендуется учитывать новые ограничения при ведении хозяйственной деятельности вблизи указанных территорий.

    Обсуждение постановления продлится до 14 июля.

    Ранее Kazinform сообщал, что в Центре инфекционных заболеваний города Кокшетау проходят лечение пять жителей Атбасарского района Акмолинской области. У них диагностирована кожная форма сибирской язвы.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Сибирская язва Безопасность
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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