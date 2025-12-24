РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:38, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сани Санта-Клауса начали полет вокруг Земли — Flightradar

    В преддверии Рождества сани Санта-Клауса с упряжкой оленей начали традиционный полет вокруг Земли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Сани Санта-Клауса с оленями начали полет вокруг Земли — онлайн-трансляция
    Фото: Flightradar

    Пользователи со всего мира могут наблюдать за волшебным путешествием в режиме онлайн через Flightradar.

    По данным сервиса, Санта-Клаус вылетел с Северного полюса 23 декабря. К 17:50 (по времени Москвы) его сани пролетали над территорией Финляндии на высоте 18,2 км, двигаясь в юго-западном направлении.

    Кроме этого, за перемещением Санты традиционно следит Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Однако официальное отслеживание ведомство начинает только в ночь на 24 декабря.

    Санта-Клаус — популярный волшебный персонаж в западной Европе и Северной Америке, который, согласно традиции, приносит детям подарки на Рождество.

    Ранее сообщалось, что пряничный дом из «Один дома» установил рекорд Гиннесса в Лос-Анджелесе. Как отмечается, фанаты культового рождественского фильма могут посетить пряничный дом и попробовать пиццу «A Lovely Cheese Pizza» от Prince St. Pizza.

    Теги:
    Мировые новости Рождество
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают