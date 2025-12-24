Сани Санта-Клауса начали полет вокруг Земли — Flightradar

Пользователи со всего мира могут наблюдать за волшебным путешествием в режиме онлайн через Flightradar.

По данным сервиса, Санта-Клаус вылетел с Северного полюса 23 декабря. К 17:50 (по времени Москвы) его сани пролетали над территорией Финляндии на высоте 18,2 км, двигаясь в юго-западном направлении.

Кроме этого, за перемещением Санты традиционно следит Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Однако официальное отслеживание ведомство начинает только в ночь на 24 декабря.

Санта-Клаус — популярный волшебный персонаж в западной Европе и Северной Америке, который, согласно традиции, приносит детям подарки на Рождество.

