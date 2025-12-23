Пряничный дом из «Один дома» установил рекорд Гиннесса в Лос-Анджелесе

Его высота достигает восемь метров, а длина — 18 метров. Этот пряничный шедевр официально занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в истории.

— Disney+ с радостью отмечает фильм, ставший неотъемлемой частью праздничного настроения для семей по всему миру, включая и мою собственную, — отметил Зак Джером, вице-президент по стратегии бренда и маркетингу Disney+.

Для постройки дома потребовалось: 2,59 тонны муки, более 4200 яиц, 4400 пряничных «кирпичей», 800 черепиц для крыши, свыше 75 литров съедобного клея и около девяти килограммов кондитерской мастики.

Как отмечается, фанаты культового рождественского фильма могут посетить пряничный дом и попробовать пиццу «A Lovely Cheese Pizza» от Prince St. Pizza.

