    06:15, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пряничный дом из «Один дома» установил рекорд Гиннесса в Лос-Анджелесе

    К 35-летию фильма «Один дома» в Лос-Анджелесе был воссоздан один из самых знаменитых домов кино — дом Кевина, полностью сделанный из пряников и украшенный глазурью, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: BILD

    Его высота достигает восемь метров, а длина — 18 метров. Этот пряничный шедевр официально занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в истории.

    — Disney+ с радостью отмечает фильм, ставший неотъемлемой частью праздничного настроения для семей по всему миру, включая и мою собственную, — отметил Зак Джером, вице-президент по стратегии бренда и маркетингу Disney+.

    Для постройки дома потребовалось: 2,59 тонны муки, более 4200 яиц, 4400 пряничных «кирпичей», 800 черепиц для крыши, свыше 75 литров съедобного клея и около девяти килограммов кондитерской мастики.

    Как отмечается, фанаты культового рождественского фильма могут посетить пряничный дом и попробовать пиццу «A Lovely Cheese Pizza» от Prince St. Pizza.

    Напомним, с приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в материале корреспондента Kazinform. 

    Теги:
    Рекорд Новости кино США
    Жанар Альжанова
    Автор
