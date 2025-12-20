Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Аватар: Пламя и пепел»

Третья часть популярного фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона.

Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.

«Ёлки 12»

Российская новогодняя комедия продолжает одну из самых узнаваемых праздничных кинофраншиз. В центре новой истории - девятилетний Ваня из Кирова, который в канун Нового года узнает о расставании родителей. Веря в чудо, мальчик решается на самостоятельное путешествие в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза спасти его семью. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

«Вечность»

Американский фильм в жанре романтической комедии с Элизабет Олсен, Майлзом Теллером и Каллумом Тёрнером в главных ролях.

После смерти Джоан ее душа попадает в загробный мир, где перед ней встает непростой выбор: у нее есть всего неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Джоан предстоит выбрать между первым возлюбленным, погибшим в молодости, и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь и создала семью.

«Поймать монстра»

Восьмилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что родители девочки могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, мужчина с чувством вины берется за дело.

«Фэкхем-Холл»

Мелкий мошенник Эрик Нун удачно вписался в штат лакеев богатого английского дома Дэвенпорт, сразу положив глаз на хозяйскую дочку Роуз. Его беззаботная жизнь продолжается до тех пор, пока внезапное убийство не делает его главным подозреваемым.

Отныне, чтобы выбраться сухим из воды, ему предстоит не только разоблачить настоящего преступника, но и перехитрить конкурента в борьбе за руку и сердце девушки.

«Ассасин: Смертельная битва»

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем, бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.



