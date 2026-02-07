РУ
    09:24, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Санавиация МЧС экстренно доставила младенца в больницу в Атырау

    Экипаж вертолета «Казавиаспас» МЧС РК выполнил санитарный вылет для транспортировки ребенка, которому требовалась экстренная медицинская помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Санавиация МЧС, вертолет МЧС, спасатели
    Фото: Kazinform

    Вертолет вылетел из Атырау в Курмангазинский район, где находилась семья с младенцем 2025 года рождения. После осмотра медиками ребенка и его мать приняли на борт.

    Воздушное судно оперативно доставило пациента в Атырау. В МЧС отметили, что благодаря слаженной работе экипажа и медицинских специалистов младенца своевременно госпитализировали для дальнейшего обследования и лечения.

    Ранее в области Абай спасатели экстренным санитарным авиарейсом доставили ребенка, которому требовалась медицинская помощь, на востоке Казахстана.

