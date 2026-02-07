09:24, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Санавиация МЧС экстренно доставила младенца в больницу в Атырау
Экипаж вертолета «Казавиаспас» МЧС РК выполнил санитарный вылет для транспортировки ребенка, которому требовалась экстренная медицинская помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Вертолет вылетел из Атырау в Курмангазинский район, где находилась семья с младенцем 2025 года рождения. После осмотра медиками ребенка и его мать приняли на борт.
Воздушное судно оперативно доставило пациента в Атырау. В МЧС отметили, что благодаря слаженной работе экипажа и медицинских специалистов младенца своевременно госпитализировали для дальнейшего обследования и лечения.
Ранее в области Абай спасатели экстренным санитарным авиарейсом доставили ребенка, которому требовалась медицинская помощь, на востоке Казахстана.