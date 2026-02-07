Санавиация МЧС экстренно доставила младенца в больницу в Атырау

Вертолет вылетел из Атырау в Курмангазинский район, где находилась семья с младенцем 2025 года рождения. После осмотра медиками ребенка и его мать приняли на борт.

Воздушное судно оперативно доставило пациента в Атырау. В МЧС отметили, что благодаря слаженной работе экипажа и медицинских специалистов младенца своевременно госпитализировали для дальнейшего обследования и лечения.

Ранее в области Абай спасатели экстренным санитарным авиарейсом доставили ребенка, которому требовалась медицинская помощь, на востоке Казахстана.