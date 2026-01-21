РУ
    Младенца экстренно доставили вертолетом санитарной авиации в области Абай

    В области Абай вертолет МЧС РК выполнил экстренный санитарный авиарейс по маршруту «Семей — Аягоз — Семей» для транспортировки младенца 2025 года рождения, передает агентство Kazinform.

    МЧС, вертолет
    Фото: МЧС РК

    По информации экстренных служб, состояние ребенка требовало срочной специализированной медицинской помощи. В связи с этим было принято решение задействовать санитарную авиацию.

    Благодаря слаженной работе экипажа и медицинских работников перелет прошел благополучно, младенец был доставлен к месту назначения.

    Ранее спасатели экстренно доставили пациента в тяжелом состоянии в Павлодар. 

