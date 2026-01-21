21:46, 20 Январь 2026 | GMT +5
Младенца экстренно доставили вертолетом санитарной авиации в области Абай
В области Абай вертолет МЧС РК выполнил экстренный санитарный авиарейс по маршруту «Семей — Аягоз — Семей» для транспортировки младенца 2025 года рождения, передает агентство Kazinform.
По информации экстренных служб, состояние ребенка требовало срочной специализированной медицинской помощи. В связи с этим было принято решение задействовать санитарную авиацию.
Благодаря слаженной работе экипажа и медицинских работников перелет прошел благополучно, младенец был доставлен к месту назначения.
