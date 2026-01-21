Младенца экстренно доставили вертолетом санитарной авиации в области Абай

По информации экстренных служб, состояние ребенка требовало срочной специализированной медицинской помощи. В связи с этим было принято решение задействовать санитарную авиацию.

Благодаря слаженной работе экипажа и медицинских работников перелет прошел благополучно, младенец был доставлен к месту назначения.

Ранее спасатели экстренно доставили пациента в тяжелом состоянии в Павлодар.