    19:37, 26 Март 2026 | GMT +5

    Санавиация доставила двух тяжелых пациентов из Турции в Казахстан

    24 марта двое граждан Республики Казахстан, находившихся в тяжёлом состоянии, были успешно транспортированы из Турции в Казахстан одним рейсом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazinform.

    Фото: Минздрав РК

    Транспортировка осуществлена силами медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины.

    Среди пациентов:

    • мужчина 1966 года рождения с дыхательной недостаточностью и острым отёком лёгких, доставленный из г. Алания;
    • ребёнок 2019 года рождения с диагнозом злокачественная опухоль головного мозга, доставленный из г. Стамбул.

    — Благодаря высокому профессионализму врачей мобильной бригады медицинской авиации НКЦЭМ — Баймышева Даурена, Исмагуловой Райхан, а также фельдшеров Токтыбаева Асылбека и Кундакбаева Ерулана, экипажа воздушного судна, транспортировка прошла успешно, — говорится в сообщении Минздрава.

    В ведомстве отметили, что на основании обращений в 2025 году бортами санитарной авиации было выполнено 9 вылетов, в ходе которых успешно транспортированы 9 пациентов из ряда стран, включая Турцию, Южную Корею, Германию, Вьетнам, Кыргызскую Республику и Египет.

    Гульжан Тасмаганбетова
