Cвыше 2000 вылетов совершила санавиация Казахстана в 2025 году

Работа охватила как межрегиональные перевозки, так и международные медицинские эвакуации, мониторинг критических пациентов и транспортировку донорских органов.

— Всего с 1 января по 30 декабря 2025 года в диспетчерскую службу Национального координационного центра экстренной медицины поступило 2 589 заявок на оказание медицинской помощи с использованием медицинской авиации. Из них 2 272 вылета выполнены с оказанием медицинских услуг, еще 15 — без медицинского сопровождения. По сравнению с 2024 годом общее количество вылетов увеличилось на 4,5%, — сообщили в Минздраве.

Основной объем вылетов — 68,2% — пришелся на региональный уровень. Из Астаны выполнено 544 вылета, из Алматы — 174, по международным направлениям — 9 вылетов.

Отдельным направлением работы в 2025 году стала международная медицинская эвакуация. За год поступило 33 запроса на транспортировку граждан Казахстана из зарубежных клиник.

По итогам рассмотрения организованы и выполнены 9 эвакуаций из Турции, Германии, Кореи, Вьетнама, Кыргызстана и Египта.

Значительный объем помощи обеспечили мобильные бригады медицинской авиации. В течение года медицинская помощь оказана 6 255 пациентам, выполнено 9 124 медицинские услуги.

Транспортировано 2 267 пациентов, проведено 144 очные консультации и 140 оперативных вмешательств на месте.

При этом 72,1% всех услуг составили дистанционные медицинские консультации. Их количество выросло на 12,6% по сравнению с предыдущим годом, что отражает расширение применения телемедицинских технологий при ведении критических пациентов.

По структуре обращений наибольшую долю составили пациенты с акушерской патологией, патологии детского возраста и болезнями системы кровообращения, в том числе инсультами. Существенную часть также заняли пациенты с травмами, последствиями ДТП и патологиями новорожденных.

Важным направлением работы в 2025 году стала транспортировка донорских органов и сопровождение трансплантологических бригад.

Выполнено 10 специализированных вылетов, в том числе с использованием самолетов Як-40, Pilatus PC-12, Bombardier CRJ-200, оснащенного сертифицированными медицинскими модулями. Это позволило оперативно доставлять органы и медицинские команды из разных регионов страны и повысить эффективность трансплантологической помощи. Транспортировались почки, печень, сердце, роговица, легкие.

Наряду с авиацией значительная работа выполнена санитарным автотранспортом. За отчетный период выполнено 9 568 выездов, оказано 10 200 медицинских услуг, обслужено 10 222 пациента.

Наибольший объем работы зафиксирован в Туркестанской и Алматинской областях.