Самурайский меч из особняка Масимова продали за 540 тысяч тенге

Всего на аукцион были выставлены 42 предмета роскоши на сумму более 520 млн тенге. Большинство лотов — украшения и часы мировых брендов — не нашли покупателей.

Единственной проданной вещью стала «самурайская сабля в ножнах» из дома осужденного экс-главы КНБ Карима Масимова. Цена продажи составила 540 тыс тенге.

Ранее на торгах были проданы сабли, монеты и другие возвращенные активы за 10 млн тенге.

Также сообщалось, что особняк бывшего председателя КНБ Карима Масимова в Астане передан в пользование Министерства просвещения.

Его выставляли на аукцион в феврале этого года по стартовой цене в 1,8 млрд тенге.

По правилам победитель аукциона должен заключить сделку с продавцом в течение 10 рабочих дней после завершения торгов. Победитель получает актив только после полного поступления денег на счет продавца.

Поступления от продажи будут перечислены в Специальный государственный фонд, средства которого направляются на финансирование социально значимых проектов в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, а также на поддержку социально уязвимых категорий граждан.