«Самрук-Қазына» и акимат области Абай высадили саженцы в Семее
Фонд «Самрук-Қазына» совместно с акиматом области Абай провел экологическую акцию в лесном питомнике на острове Бейбітшілік в Семее. Здесь высадили новые саженцы, передает Kazinform.
Акция прошла в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан». В мероприятии приняли участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и аким области Берик Уали.
За последние два года компаниями фонда уже высажено 5,8 млн деревьев. Работа продолжается.
— В этом году группа компаний «Самрук-Қазына» планирует высадить более 5 миллионов деревьев. Для нас это не просто акция, а часть нашей повседневной философии. «Таза Қазақстан» — одна из наших ключевых ценностей, — отметил Нурлан Жакупов.