«Самрук-Қазына» и акимат области Абай высадили саженцы в Семее

Акция прошла в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан». В мероприятии приняли участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и аким области Берик Уали.

За последние два года компаниями фонда уже высажено 5,8 млн деревьев. Работа продолжается.

— В этом году группа компаний «Самрук-Қазына» планирует высадить более 5 миллионов деревьев. Для нас это не просто акция, а часть нашей повседневной философии. «Таза Қазақстан» — одна из наших ключевых ценностей, — отметил Нурлан Жакупов.