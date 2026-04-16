    16:35, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    «Самрук-Қазына» и акимат области Абай высадили саженцы в Семее

    Фонд «Самрук-Қазына» совместно с акиматом области Абай провел экологическую акцию в лесном питомнике на острове Бейбітшілік в Семее. Здесь высадили новые саженцы, передает Kazinform.

    Фото: АО «Самрук-Қазына»

    Акция прошла в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан». В мероприятии приняли участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и аким области Берик Уали.

    За последние два года компаниями фонда уже высажено 5,8 млн деревьев. Работа продолжается.

    — В этом году группа компаний «Самрук-Қазына» планирует высадить более 5 миллионов деревьев. Для нас это не просто акция, а часть нашей повседневной философии. «Таза Қазақстан» — одна из наших ключевых ценностей, — отметил Нурлан Жакупов.

    Теги:
    Семей Таза Қазақстан Берик Уали Область Абай Акимат Деревья ФНБ «Самрук Казына»
    Гульжан Тасмаганбетова
