Самозанятые в Казахстане смогут применять спецналоговый режим по 40 видам деятельности
Правительство утвердило перечень видов деятельности, на которые будет распространяться специальный налоговый режим для самозанятых. Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ разработан в реализацию пп. 1) п. 2 ст. 718 нового Налогового кодекса.
Данный перечень включает 40 видов деятельности:
- деятельность, способствующая животноводству;
- производство музыкальных инструментов;
- штукатурные работы;
- столярные и плотницкие работы;
- покрытие полов и облицовка стен;
- малярные и стекольные работы;
- розничная торговля через сетевой маркетинг;
- деятельность такси;
- прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности);
- доставка готовой пищи на заказ;
- аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность по устному и письменному переводу;
- ветеринарная деятельность;
- аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.
- общая уборка жилых домов;
- прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы);
- образование в области спорта и отдыха;
- образование в области культуры;
- прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;
- художественное и литературное творчество;
- ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
- ремонт коммуникационного оборудования;
- ремонт электронной бытовой техники;
- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.
- ремонт обуви;
- ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи;
- ремонт мебели и предметов интерьера;
- ремонт наручных и прочих часов;
- ремонт ювелирных изделий;
- ремонт трикотажных и вязаных изделий;
- ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
- ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов;
- ремонт музыкальных инструментов;
- ремонт ковров и ковровых изделий;
- ремонт велосипедов;
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу;
- деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.
