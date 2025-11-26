РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:26, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самозанятые в Казахстане смогут применять спецналоговый режим по 40 видам деятельности

    Правительство утвердило перечень видов деятельности, на которые будет распространяться специальный налоговый режим для самозанятых. Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    Документ разработан в реализацию пп. 1) п. 2 ст. 718 нового Налогового кодекса.

    Данный перечень включает 40 видов деятельности:

    • деятельность, способствующая животноводству;
    • производство музыкальных инструментов;
    • штукатурные работы;
    • столярные и плотницкие работы;
    • покрытие полов и облицовка стен;
    • малярные и стекольные работы;
    • розничная торговля через сетевой маркетинг;
    • деятельность такси;
    • прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности);
    • доставка готовой пищи на заказ;
    • аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;
    • деятельность в области фотографии;
    • деятельность по устному и письменному переводу;
    • ветеринарная деятельность;
    • аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.
    • общая уборка жилых домов;
    • прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы);
    • образование в области спорта и отдыха;
    • образование в области культуры;
    • прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;
    • художественное и литературное творчество;
    • ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
    • ремонт коммуникационного оборудования;
    • ремонт электронной бытовой техники;
    • ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.
    • ремонт обуви;
    • ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи;
    • ремонт мебели и предметов интерьера;
    • ремонт наручных и прочих часов;
    • ремонт ювелирных изделий;
    • ремонт трикотажных и вязаных изделий;
    • ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
    • ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов;
    • ремонт музыкальных инструментов;
    • ремонт ковров и ковровых изделий;
    • ремонт велосипедов;
    • ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки;
    • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
    • деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу;
    • деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

    Ранее мы писали, как предпринимателям перейти на специальный налоговый режим в Казахстане.

